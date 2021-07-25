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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Ниган, Мэгги, Кэрол и другие на промо-кадрах финального сезона «Ходячих мертвецов»

В честь виртуального фестиваля Comic-Con@Home кабельный канал AMC поделился со зрителями свежей пачкой промо-кадров из заключительного сезона зомби-драмы «Ходячие мертвецы». На снимках знакомые всё лица Мэгги (Лорен Коэн), Нигана (Джеффри Дин Морган), Кэро (Мелисса Макбрайд), Магны (Надиа Хилкер), Розиты (Кристиан Серратос), отца Габриэля (Сет Гиллиам), Аарона (Росс Маркуанд), Алдена (Каллан Маколифф) и Лидии (Кэссиди Макклинси).

Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы»

В заключительном сезоне забредшей слишком далеко экранизации знаменитого комикса Роберта Киркмана будет 24 серии, которые создатели предусмотрительно разбили на три части. Первая восьмисерийная часть финальной трилогии стартует на кабельном канале AMC 22 августа, а на цифровой платформе AMC+ 15 августа.

Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы»
Теги
КадрыГалереяХодячие мертвецы
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