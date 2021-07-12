Рик Граймс и Ниган лупят битой свою жертву в архивном видео седьмого сезона «Ходячих мертвецов»

Для многих зрителей начало седьмого сезона «Ходячих мертвецов» оказалось переломным преимущественно из-за жуткой сцены линчевания основных персонажей. Смотреть на то, как именная бита Нигана крушит черепа героев — зрелище не для слабонервных. Неудивительно, что некоторые после этого вообще завязали с сериалом. На днях оживить эти воспоминания решил режиссёр эпизода, опубликовав в своём инстаграме закадровое видео той самой сцены.



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Дожидающиеся премьеры 11 сезона поклонники получили возможность заглянуть за кулисы трагической сцены, а там временами было весело. На видео Эндрю Линкольн (Рик Граймс) и Джеффри Дин Морган (Ниган) по очереди лупят битой по голове режиссёра эпизода и большого специалиста по практическим эффектам Грега Никотеро. Выглядит до содрогания натурально, но, к счастью, бита бутафорская, а «кровь» хлещет из прикреплённого к голове мешочка.