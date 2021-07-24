Люк Скайуокер и его ученик Грогу на постере «Мандалорца» для Comic-Con@Home

В рамках очень скромно проходящего в этом году летнего конвента Comic-Con@Home на просторах сети опубликовали официально лицензированный постер «Мандалорца», третий сезон которого, по слухам, уже снимают. На эксклюзивном плакате за авторством Рассела Уолкса запечатлены мастер-джедай Люк Скайуокер с кайбер-кристаллом и его свежеиспечённый ученик Грогу с запчастями. Никак собирают световой меч для малыша.

Постер носит название Size Matters Not.

Продолжение космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони, ударно завершившего свой второй сезон в прошлом декабре, вернётся с новыми эпизодами на стриминговый сервис Disney+ не раньше следующего года.