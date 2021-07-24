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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Люк Скайуокер и его ученик Грогу на постере «Мандалорца» для Comic-Con@Home

В рамках очень скромно проходящего в этом году летнего конвента Comic-Con@Home на просторах сети опубликовали официально лицензированный постер «Мандалорца», третий сезон которого, по слухам, уже снимают. На эксклюзивном плакате за авторством Рассела Уолкса запечатлены мастер-джедай Люк Скайуокер с кайбер-кристаллом и его свежеиспечённый ученик Грогу с запчастями. Никак собирают световой меч для малыша.

Постер носит название Size Matters Not.

Постеры сериала «Мандалорец»

Продолжение космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони, ударно завершившего свой второй сезон в прошлом декабре, вернётся с новыми эпизодами на стриминговый сервис Disney+ не раньше следующего года.

Теги
ПостерыГалереяМандалорецLucasfilm
Комментарии (3)

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