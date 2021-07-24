Майкл Б. Джордан отказался от чёрного Кал-Эла в фильме Джей Джей Абрамса, чтобы сыграть чёрного Супермена в проекте HBO Max

Портал Collider эксклюзивно сообщает, что в ближайшем будущем нас ждёт пришествие сразу двух чернокожих Суперменов. Помимо полнометражного проекта от продюсера Джей Джей Абрамса «Ворнеры» одобрили многосерийный проект, которым займётся продюсерская компания Outlier Society Майкла Б. Джордана. Актёр стопроцентно числится продюсером мини-сериала и, возможно, сыграет в нём главную роль.

По информации инсайдеров, супергеройскому сериалу отыскали сценариста, который уже корпит над текстом, но его имя пока не раскрывают. Главным героем многосерийного «Супермена» станет изначально темнокожий супергерой Вал-Зод с Земли 2, криптонец, осиротевший после казни его родителей по решению высшего суда Криптона. На Земле 2 его воспитывал Терри Слоан. Поговаривают, для Джордана выбор этого персонажа — дело принципа. Collider ссылается на информацию от кинокритика и редактора Джейми Броднакс, которая проясняется ситуацию.

Инсайдеры Броднакс утверждают, что объявленный в феврале фильм о Супермене от продюсера Абрамса и сценариста Та-Нехиси Коутса таки будет попыткой студии представить чернокожего Кал-Эла / Кларка Кента. На пост режиссёра, само собой, подыскивают афроамериканца. Джордан якобы вёл переговоры с Warner Bros. о возможном участии в качестве исполнителя главной роли, но в итоге от этой идеи отказался, дабы не вляпаться в разборки из-за смены расы традиционно белого супергероя, потому что после первой же новости о чёрном Супермене интернет не на шутку разгуделся.