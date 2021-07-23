Как Нил Гейман и сценарист просили студию Warner Bros не снимать полнометражную экранизацию «Песочного человека»

До того, как «Песочный человек» — адаптация культового комикса Нила Геймана — стал сериалом на Netflix, он долгое время маялся в недрах студии Warner Bros, где из первоисточника пытались сделать полнометражную экранизацию. Безуспешно. И не без помощи Дэвида С. Гойера, который сперва работал над проектом, а потом его активно закрывал, когда понял — полноценного переноса в формат фильма никак не получится.

Гойер известен за несколько трилогий: «Блэйд» и «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана.

Вот, что он говорит по поводу «Песочного человека»:

Надеюсь, у меня сложилась репутация откровенного человека, словам которого можно верить Для меня всегда важно то, что работает на пользу сюжета. И адаптируя комикс или что-либо ещё, я не пытаюсь изменить натуру первоисточника. Даже если руководствуетесь лучшими намерениями, то ничего не сработает. И в некоторых мои проектах приходилось доказывать студии, что лучше ничего не делать. Я говорил — оно того не стоит, нас ждёт провал и пустая трата денег. Warner Bros. требовала полнометражное кино, но я настаивал на стриминговом сериале. Чем больше мы с Нилом пытались придумывать разные итерации, тем больше история деформировалась и сходила с правильного курса. В конце мы просто сказали: «Парни, пожалуйста, остановитесь. Просто убейте фильм и сделайте потоковое шоу». Что в итоге и случилось.

Netflix вроде бы уже закончил съёмки, но даты премьеры нет и вряд ли стоит ожидать выхода раньше 2022 года.