 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку Опубликованы новые доказательства невиновности Криса Авеллона Увольнение Джеймса Ганна из Marvel шокировало даже Кевина Файги Фрэнк Грилло станет псом войны — очень одиноким и мстительным Анонсирована GRID Legends с отыгрышем за чернокожего гонщика
КИНО
СЕРИАЛЫ
252
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Как Нил Гейман и сценарист просили студию Warner Bros не снимать полнометражную экранизацию «Песочного человека»

Источник: Collider

До того, как «Песочный человек» — адаптация культового комикса Нила Геймана — стал сериалом на Netflix, он долгое время маялся в недрах студии Warner Bros, где из первоисточника пытались сделать полнометражную экранизацию. Безуспешно. И не без помощи Дэвида С. Гойера, который сперва работал над проектом, а потом его активно закрывал, когда понял — полноценного переноса в формат фильма никак не получится.

Гойер известен за несколько трилогий: «Блэйд» и «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана.

Вот, что он говорит по поводу «Песочного человека»:

Надеюсь, у меня сложилась репутация откровенного человека, словам которого можно верить Для меня всегда важно то, что работает на пользу сюжета. И адаптируя комикс или что-либо ещё, я не пытаюсь изменить натуру первоисточника. Даже если руководствуетесь лучшими намерениями, то ничего не сработает. И в некоторых мои проектах приходилось доказывать студии, что лучше ничего не делать. Я говорил — оно того не стоит, нас ждёт провал и пустая трата денег. Warner Bros. требовала полнометражное кино, но я настаивал на стриминговом сериале. Чем больше мы с Нилом пытались придумывать разные итерации, тем больше история деформировалась и сходила с правильного курса. В конце мы просто сказали: «Парни, пожалуйста, остановитесь. Просто убейте фильм и сделайте потоковое шоу». Что в итоге и случилось.

Netflix вроде бы уже закончил съёмки, но даты премьеры нет и вряд ли стоит ожидать выхода раньше 2022 года.

Теги
Песочный человекWarner Bros.Netflix
Комментарии

Ещё на эту тему

3Нил Гейман приглашает за кулисы «Песочного человека» в ролике о создании сериала 23Больше, ещё больше: «Человек-паук 3» продолжает возвращать старых злодеев 36Сериал «Американские боги» с позором закрыт

Тоже интересно

11Игроки добились выхода патча для NieR: Automata 22Как вам такая Русалочка? Холли Бэйли поделилась пикантным кадром из фильма 25То ли девочка, то ли Большая Красная Панда в первом ролике мультика «Я краснею» от студии Pixar 4Новый ужастик про компьютерные игры со звездой сериала «Половое воспитание» уходит на Netflix 16Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку

Далее на КГ

2
Дэвид С. Гойер прокомментировал слухи о том, что Уэсли Снайпс душил его на съёмках «Блэйда 3»
 4
Роскошный концепт-арт «Аватара 2» Джеймса Кэмерона показывает штормовые воды Пандоры
 0
Из шутера SuperHot VR удалили сцены самоповреждения
 4
Blizzard делала Warcraft III: Reforged спустя рукава
 0
Сценарист «Форсажа 9» будет строить киновселенную по мотивам аниме сериала Gatchaman
 5
Комедийную мангу «У Коми-сан проблемы с общением» превратят не только в аниме, но и в лайв-экшен-сериал
 6
Вы будете непрерывно смеяться и ронять челюсть — коротко об отзывах критиков на «Главного героя»
 1
«Баттлофилдцы всех стран — объединяйтесь!»: анонсирована платформа Battlefield Portal для Battlefield 2042
 0
Сериал «Король-шаман» взял перерыв
 2
Шесть ударов по Gearbox — студию покинули ведущие разработчики Borderlands
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Рецензия и отзывы на фильм «Чёрная вдова»
 
Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли никогда не испытывала проблем со сценами секса
 
В новых «Зловещих мертвецах» появилась очередная жертва — начинающая актриса Миа Чаллис
 
Квентин Тарантино высказался о «Лиге справедливости Зака Снайдера»
 
Сериалы Алита в городе кошмаров. Netflix показал тизер хоррора «Новый вкус вишни» с Розой Салазар
 
Игры Опубликованы новые доказательства невиновности Криса Авеллона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в июле

25 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
26 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 Вт21:45ЕВА (трансляция)
28 СрНоль кадров в секунду

Выйдут в августе

1 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
5Ноль кадров в секунду – 378: Закидать геями
 
10ЕВА
 
 
30Телеовощи – 401: Продолжаем ныть
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
9ЕВА – 433: Акватропы и автодропы
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru