Нил Гейман приглашает за кулисы «Песочного человека» в ролике о создании сериала

Экранная вселенная культового комикса «Песочный человек» оживает на глазах у её создателя Нила Геймана — автора комикса и соавтора сценария его многосерийной экранизации. В рамках онлайн-фестиваля Geeked Week потоковый сервис Netflix опубликовал ролик о создании сериала с комментариями Геймана, а также участников актёрского состава Тома Старриджа (Морфей) и Гвендолин Кристи (Люцифер).

Вместе с Нилом Гейманом проектом занимаются его сосценаристы Дэвид С. Гойер («Тёмный рыцарь») и шоураннер Аллан Хейнберг («Чудо-женщина»). Даты выхода у 11-серийного первого сезона тёмного фэнтези пока нет.