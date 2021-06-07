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Сиквел «Викинги: Вальхалла» показал своё героическое закулисье

Стриминговый сервиc Netflix опубликовал ролик о создании многосерийной историко-приключенческой драмы «Викинги: Вальхалла». Ранее сообщалось, что съёмки первого сезона спин-оффа знаменитых «Викингов» Майкла Хёрста уже завершены, но премьерной даты у проекта по-прежнему нет. Зато видео позволяет одним глазком взглянуть на съёмочный процесс.

События 24-серийного сиквела разворачиваются спустя 100 лет после происходящего в «Викингах». В сериале покажут приукрашенные художественным вымыслом приключения самых известных викингов в истории. Это история о мужчинах и женщинах, боровшихся за выживание и проложивших новые пути для своего народа, тем самым навсегда изменив судьбу Европы.

В сериале снимаются Сэм Корлетт (Лейф Эрикссон), Фрида Густавссон (Фрейдис Эриксдоттир), Лео Сатер (Харальд Суровый), Брэдли Фригард (король Кнуд Великий), Йоханнес Йоханнессон (Олаф Харальдсон), Лаура Берлин (королева Эмма Нормандская), Дэвид Оукс (эрл Годвин Уэссекский), Каролин Хендерсон (женская версия ярла Хакона Могучего), Поллианна Макинтош (королева Эльфгифу Йоркская) и Асбьёрн Крог Ниссен (ярл Кааре).

Автором сценария и шоураннером выступает Джеб Стюарт («Крепкий орешек»). Хёрст входит в команду исполнительных продюсеров. Производство курирует студия MGM Television.

Теги
ВидеоВикинги: Вальхалла
Комментарии (1)

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