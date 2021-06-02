Тим Миллер рассказывает о втором сезоне антологии «Любовь, смерть и роботы»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал ролик о создании второго сезона анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы», который не удостоился таких громких восторгов, как его предшественник, но всё-таки подарил зрителям несколько интересных и оригинальных историй.

В свежем видео исполнительный продюсер сборника Тим Миллер («Дэдпул»), а также шоураннер второго сезона Дженнифер Ю Нельсон («Кунг-фу Панда») и VFX-супервайзер проекта Джером Денжон рассказывают о новых эпизодах.

В апреле потоковый сервис сообщил, что у антологии, чьи авторы пользуются исключительной творческой свободой и не ограничены возрастным цензом, обязательно будет третий сезон. Его покажут в следующем году.