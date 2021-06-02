Гарри Босх должен завершить начатое в трейлере финального сезона детективной драмы «Босх»

Матёрый детектив в исполнении Титуса Уэлливера готовится уйти на высокой ноте. Стриминговый сервис Amazon опубликовал полноценный трейлер седьмого сезона детективной драмы «Босх». Финальные эпизоды выйдут 25 июня.

Последний сезон полюбившейся критикам и зрителям экранизации книжной серии Майкла Коннелли основан на романах The Concrete Blonde и The Burning Room. Напомним, что Уэлливер с ролью не прощается. Лос-анджелесский детектив Гарри Босх вернётся к расследованиям в пока безымянном спин-оффе на видеосервисе IMDb TV. Новый сериал уйдёт в активное производство в этом году. Вместе с исполнителем главной роли в проект перебрались Мими Роджерс и Мэдисон Линтц.