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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Гарри Босх должен завершить начатое в трейлере финального сезона детективной драмы «Босх»

Матёрый детектив в исполнении Титуса Уэлливера готовится уйти на высокой ноте. Стриминговый сервис Amazon опубликовал полноценный трейлер седьмого сезона детективной драмы «Босх». Финальные эпизоды выйдут 25 июня.

Последний сезон полюбившейся критикам и зрителям экранизации книжной серии Майкла Коннелли основан на романах The Concrete Blonde и The Burning Room. Напомним, что Уэлливер с ролью не прощается. Лос-анджелесский детектив Гарри Босх вернётся к расследованиям в пока безымянном спин-оффе на видеосервисе IMDb TV. Новый сериал уйдёт в активное производство в этом году. Вместе с исполнителем главной роли в проект перебрались Мими Роджерс и Мэдисон Линтц.

Теги
ВидеоБосхТрейлер
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