Звезда «Мортал Комбат» обвинил сериал по «Властелину Колец» в отсутствии персонажей-азиатов

Вместе с остальными интересующимися свежий материал о неприлично крупном бюджете многосерийного приквела «Властелина колец» прочёл Луди Линь, сыгравший Лю Кана в «Мортал Комбат». И он недоволен тем, как идут дела у громкого проекта, на который Amazon тратит $ 465 млн. Потому что проект этот совсем забывает о расовом разнообразии.

Материал рассказывает, что глава Amazon Studios Дженнифер Салке оправдывает бешеные траты на сериал необходимостью возведения масштабного мира Средиземья. На это Линь ей возражает:

It's going to be difficult to justify building a “huge world” without any characters that look Asian. Turn that imagine on us @JSalke. It's not hard, we’re right here.



