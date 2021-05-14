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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Мортал Комбат» обвинил сериал по «Властелину Колец» в отсутствии персонажей-азиатов

Вместе с остальными интересующимися свежий материал о неприлично крупном бюджете многосерийного приквела «Властелина колец» прочёл Луди Линь, сыгравший Лю Кана в «Мортал Комбат». И он недоволен тем, как идут дела у громкого проекта, на который Amazon тратит $ 465 млн. Потому что проект этот совсем забывает о расовом разнообразии.

Материал рассказывает, что глава Amazon Studios Дженнифер Салке оправдывает бешеные траты на сериал необходимостью возведения масштабного мира Средиземья. На это Линь ей возражает:

Будет сложновато оправдать создание «масштабного мира», не задействовав при этом персонажей-азиатов. Обратите внимание на нас, Дженнифер Салке, мы здесь.

Интересно, актёр в курсе, где разворачиваются события сериала? Хотя, возможно, он куда лучше остальных осведомлён о присутствии азиатов в Средиземье. Тем более что темнокожие обитатели, судя по новостям кастинга, там наверняка присутствуют.

Съёмки эпического фэнтези о судьбоносных событиях Второй эпохи полным ходом идут в Новой Зеландии.

Теги
Властелин колец. Приквел
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