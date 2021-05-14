Один из создателей сериала Castlevania поделился идеями для аниме-адаптации The Legend of Zelda

Дэвид Хоу, редактор американской студии Powerhouse Animation и сериала Castlevania, дал интервью сайту Zelda Dungeon. Хоу является фанатом серии игр The Legend of Zelda и поддерживает идею создания аниме по ней. В интервью редактор рассказал, каким ему видится это аниме, а также делится своими мыслями о том, почему проект мог бы получиться. В интервью Хоу говорил исключительно от себя, а не от имени Powerhouse Animation.

Отвечая на вопрос о причинах, по которым культовый франчайз Nintendo мог бы стать отличным аниме, Хоу рассказал, что у него есть копии манги, основанной на игре Ocarina of Time. Её уже адаптировали в формат сериализованной манги, и Хоу думает, что если что-то работает в формате манги, то оно будет работать и в аниме.

Хоу предпочёл бы видеть увидеть Zelda в виде сериала, а не фильма. По его мнению, фильм мог бы сработать, но иметь время, чтобы по-настоящему исследовать тот широкий мир, в сериальном формате было бы очень хорошо. Это также соответствовало бы структуре игр.

Когда редактор говорит о своём видении аниме по Zelda, то отмечает, что адаптация определённо была бы сделана для взрослой аудитории. Но у неё не был бы жёсткий рейтинг R, как у Castlevania, ведь это, по мнению Хоу, оттолкнуло бы многих людей. Он думает, что «нужно просто отнестись к этому серьёзно и отдать персонажам и миру уважение, которого они заслуживают».

Хоу также рассказал, что в Powerhouse Animation есть фанаты Zelda и Metroid.

Powerhouse Animation Studios работала над анимационными сериалами Castlevania и «Кровь Зевса» для Netflix. Оба сериала на стриминговом сервисе попадают в категорию аниме-сериалов. 13 мая на Netflix вышел четвёртый и последний сезон Castlevania.