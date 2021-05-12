Рекордный бюджет сериала по «Властелину колец» — необходимость, которая окупится

Почти полмиллиарда долларов, которые Amazon планирует потратить на производство эпического фэнтези по миру «Властелина колец», не будут растрачены впустую. В этом уверена глава Amazon Studios Дженнифер Салке, впервые официально прокомментировавшая монструозный бюджет снимающегося приквела.

Во время традиционного круглого стола The Hollywood Reporter Салке объяснила, что таковы современные реалии индустрии, а также ответила на вопрос, насколько популярным должен стать сериал, чтобы окупить гигантские расходы.

Рынок сходит с ума, стоит только посмотреть на сделку с «Достать ножи» (Netflix отвалил за два фильма-продолжения Райана Джонсона $ 469 млн). А мы говорим о полноценном сезоне громадного, выстраивающего целый мир сериала. Эта сумма, конечно, привлекательна и повышает кликабельность заголовка, но эти деньги ещё и помогают сформировать целую инфраструктуру, на которой будет держаться весь сериал. Это сумасшедший мир, и некоторые из нас участвовали в торгах, где ставки повышались до небес. В гонке за правами приходится решать, где мы готовы увеличить сумму, а где проводим черту. Скольким людям нужно посмотреть сериал, чтобы оправдать наши траты? Многим. (смеётся) К просмотру должна приобщиться громадная международная аудитория. Мы уверены, что так и случится. Дженнифер Салке, убеждена в успехе

Оправдает ли себя такая стратегия, покажет время. Первый сезон эпического фэнтези находится в активной фазе производства. Съёмки ведутся в Новой Зеландии, а премьера состоится в относительно недалёком будущем — после производственного перерыва из-за локдауна Amazon пока не рискует оглашать даже приблизительную дату премьеры.