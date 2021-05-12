Сет Роген лишился самой выдающейся своей части ради сериала о секс-скандале Памелы Андерсон (фото)

Что только не сделаешь ради роли — и лучшего друга предашь, и даже бороду сбреешь. Речь, разумеется, о Сете Рогене. Актёр трансформировался в Майкла С. Холла ради съёмок в сериале Hulu «Пэм и Томми», и теперь мы знаем, что без лицевой растительности это другой человек:

По собственному признанию актёра, его коллеги Лили Джеймс и Себастиан Стэн выглядят куда круче, и с этим тяжело не согласиться. Речь в проекте пойдёт о бурной сексуальной (и не только) жизни актрисы Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли. Роген играет электрика/бывшую порнозвезду, который и украл то самое секс-видео.

Компанию горячей троице на экране составят Ник Офферман, Тейлор Шиллинг и Можан Марно. Роген с Эваном Голдбергом продюсируют. О дате премьеры многообещающего проекта Крейга Гиллеспи пока ничего не известно.