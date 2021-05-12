 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Нерыжая Соня — главную роль в фэнтези-боевике «Рыжая Соня» отхватила Ханна Джон-Кеймен Для Resident Evil Village украли дизайн одного из боссов Особняк Брюса Уэйна засветился на первых фото со съёмок «Флэша» Том Круз прокомментировал свою вспышку гнева на съёмках фильма «Миссия невыполнима 7» Сценарий на миллион: Идрис Эльба сыграет персонажа в духе «Джона Уика» в рождественском экшене
1
СЕРИАЛЫ
347
 
Прямая ссылка на новость:

Сет Роген лишился самой выдающейся своей части ради сериала о секс-скандале Памелы Андерсон (фото)

Что только не сделаешь ради роли — и лучшего друга предашь, и даже бороду сбреешь. Речь, разумеется, о Сете Рогене. Актёр трансформировался в Майкла С. Холла ради съёмок в сериале Hulu «Пэм и Томми», и теперь мы знаем, что без лицевой растительности это другой человек:

Промо-арт сериала «Пэм и Томми» Промо-арт сериала «Пэм и Томми»

По собственному признанию актёра, его коллеги Лили Джеймс и Себастиан Стэн выглядят куда круче, и с этим тяжело не согласиться. Речь в проекте пойдёт о бурной сексуальной (и не только) жизни актрисы Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли. Роген играет электрика/бывшую порнозвезду, который и украл то самое секс-видео.

Компанию горячей троице на экране составят Ник Офферман, Тейлор Шиллинг и Можан Марно. Роген с Эваном Голдбергом продюсируют. О дате премьеры многообещающего проекта Крейга Гиллеспи пока ничего не известно.

Теги
ГалереяПэм и Томми
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

17Себастиан Стэн и Лили Джеймс отрываются по полной на съёмках сериала о секс-скандале Памелы Андерсон и Томми Ли (первые фото) 17Секс-скандал и хроники личной жизни: Лили Джеймс и Себастиан Стэн сыграют Памелу Андерсон и Томми Ли в сериале Hulu 43Сет Роген открестился от Джеймса Франко, обвинённого в сексуальных домогательствах 4Сет Роген станет любимым дядей Стивена Спилберга в фильме про детство режиссёра

Тоже интересно

3Хоррор-романы из серии Another выйдут на русском языке 5Эмили Блант и детишки возвращаются в страшный мир тишины в тизере «Тихого места 2» 0Netflix выпустит за пределами Японии фильмы «Прекрасная воительница Сейлор Мун: Вечность» 22«Шан-Чи» явит миру первого животного-сайдкика киновселенной Marvel — вот как оно выглядит 5Hitman 3 отправляется убивать Гордыню

Далее на КГ

12
«Сумеречный дозор» в screenlife — Тимур Бекмамбетов хочет снять завершение трилогии в своём фирменном формате
 4
Сериал «Люпен» с Омаром Си получил продление
 0
Эпическое побоище в новом трейлере Total War: WARHAMMER III
 3
Бог обмана Том Хиддлстон и Хранители времени на официальном постере сериала «Локи»
 5
Кровавая бойня продолжается в первом трейлере экшен-триллера «Судная ночь навсегда»
 0
КГ играет: Игровой коллаж № 60
 0
Впечатления: первые часы Scarlet Nexus
 0
Бессмертные, немёртвые и неживые — нелёгкий выбор фракций в Warhammer: Age of Sigmar — Storm Ground
 17
Мы так и знали! Безумный экшен «Форсажа 9» придумывают дети
 1
Больше симсов богу симсов: финансовые результаты EA за прошедший год оказались выше ожиданий
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Нерыжая Соня — главную роль в фэнтези-боевике «Рыжая Соня» отхватила Ханна Джон-Кеймен
 
Игры Передовая лицевая анимация в открывающей сцене Life Is Strange: True Colors
 
Игры Новый повод завоевать космос — анонсирована Galactic Civilizations IV
 
Кино Боба Фетт воюет с пришельцами в трейлере фантастического эпика «Оккупация: Миссия „Дождь“»
 
Кино Везунчик Лиам Нисон — в новом триллере его будет преследовать Моника Беллуччи
 
Кино Галь Гадот подтвердила: на съёмках «Лиги справедливости» Джосс Уидон угрожал загубить её карьеру
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду

Выйдут в мае

13 Чт20:00Телеовощи (трансляция)
16 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
17 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
18 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
8ЕВА
 
 
1Телеовощи – 391: Всё началось с Викторианской Англии
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 461: «Без жалости» Тома Клэнси и «Поколение Вояджер»
 
14Ноль кадров в секунду – 367: Что должен делать пират?
 
32ЕВА – 423: Ох уж эти путешествия во времени
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru