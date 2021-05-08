 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Боба Фетт воюет с пришельцами в трейлере фантастического эпика «Оккупация: Миссия „Дождь“» Halo Infinite постарается удовлетворить PC-игроков по полной программе Неожиданный дуэт: Меган Фокс и Брюс Уиллис на первых кадрах триллера «Полночь на злаковом поле» Время забивать! Первый кадр с теперь уже главным героем триллера «Не дыши 2» Балерину-убийцу представят в «Джоне Уике 4»
СЕРИАЛЫ
131
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Себастиан Стэн и Лили Джеймс отрываются по полной на съёмках сериала о секс-скандале Памелы Андерсон и Томми Ли

Грим творит чудеса. В сети появились первые фото со съёмок мини-сериала «Пэм и Томми» о жизни актрисы Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли. Заглавные роли партии с большим энтузиазмом исполняют Лили Джеймс («Золушка») и Себастиан Стэн («Сокол и Зимний солдат»). В активное производство проект стримингового сервиса Hulu ушёл относительно недавно. О дате премьеры пока ничего конкретного не сообщают.

Промо-арт сериала «Пэм и Томми» Промо-арт сериала «Пэм и Томми»

Мини-сериал рассказывает о личной жизни Андерсон и Ли, на протяжении многих лет исправно кормившей папарацци. Не обойдут вниманием и главный скандал в жизни пары, разразившийся, когда достоянием общественности стала украденная любительская видеозапись, живописавшая медовый месяц супругов.

Восьмисерийный проект снимает Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»). За сценарий отвечает Роберт Сигел («Основатель», «Рестлер»). Сет Роген и Эван Голдберг продюсируют.

Теги
Пэм и Томми
Комментарии

Ещё на эту тему

+Элизабет Мосс требует справедливости в свежем тизере «Рассказа служанки» 11Николь Кидман трансформирует Люка Эванса, Самару Уивинг и Мелиссу Маккарти в тизере драмы «Девять незнакомцев» 9«Как я встретил вашу маму» получил спин-офф от авторов гейской романтики «С любовью, Виктор». Главную роль отдали Хилари Дафф

Тоже интересно

9Тестирование Resident Evil Re:Verse открывает главную тайну серии 4Лили Джеймс предаётся страсти в трейлере романтической драмы «Погоня за любовью» 7Звезда «Стрелы» пробует себя в новом амплуа — вышел тизер рестлер-драмы «Хилы» 22Гай Ричи против Гая Ричи: «Гнев человеческий» побеждает по сборам «Джентльменов» 45Дэйв Батиста и его матёрая команда против зомби-орды в трейлере «Армии мертвецов» Зака Снайдера

Далее на КГ

1
«Банды Лондона» от режиссёра «Рейда» обзавелись режиссёрами второго сезона
 0
Пользователи goo Ranking выбрали самых крутых персонажей «Бродяги Кенщина»
 2
Netflix вернул к жизни экранизацию «Магического ордена» Марка Миллара
 3
Джеймс Ганн намекнул: в «Отряде самоубийц» будет несколько сцен после титров
 5
«Крик» и «Назад в будущее» послужат основой для нового комедийного слэшера
 2
«Сокол и Зимний солдат» раскрывает секреты своих спецэффектов
 8
Вин Дизель не исключает возвращения Евы Мендес в следующих «Форсажах»
 4
Другая весовая категория: Мелисса Маккарти и Октавия Спенсер уложили на лопатки «Сокола и Зимнего солдата»
 2
Том Круз привычно рискует на свежих промо-снимках экшена «Миссия невыполнима 7» от Empire
 4
Сценарий на миллион: Идрис Эльба сыграет персонажа в духе «Джона Уика» в рождественском экшене
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Партизан-супергерой крошит гитлеровцев в трейлере военного экшена «Красный призрак»
 
Кино Особняк Брюса Уэйна засветился на первых фото со съёмок «Флэша»
 
Кино Ещё одного бога заказывали? Стало известно, кого сыграет Рассел Кроу в «Торе 4»
 
Disney больше не принимает сценарии с белыми главными героями. Даже если они очень хороши
 
Без слёз не взглянешь: Джон Сноу, Дейенерис, Санса, Арья и другие в персональных трейлерах «Игры престолов»
 
Кино Главный альфа-зомби наказывает вора на свежем кадре из «Армии мертвецов» Зака Снайдера
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в мае

9 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
10 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
11 Вт21:45ЕВА (трансляция)
12 СрНоль кадров в секунду
13 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 461: «Без жалости» Тома Клэнси и «Поколение Вояджер»
 
14Ноль кадров в секунду – 367: Что должен делать пират?
 
24ЕВА
 
 
0Телеовощи – 390: Самый лучший таймлайн
 
20Лазер-шоу «Три дебила» – 460: «Оскар 2021», «Гнев человеческий», «Дальний космос»
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru