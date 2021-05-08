Себастиан Стэн и Лили Джеймс отрываются по полной на съёмках сериала о секс-скандале Памелы Андерсон и Томми Ли

Грим творит чудеса. В сети появились первые фото со съёмок мини-сериала «Пэм и Томми» о жизни актрисы Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли. Заглавные роли партии с большим энтузиазмом исполняют Лили Джеймс («Золушка») и Себастиан Стэн («Сокол и Зимний солдат»). В активное производство проект стримингового сервиса Hulu ушёл относительно недавно. О дате премьеры пока ничего конкретного не сообщают.

Мини-сериал рассказывает о личной жизни Андерсон и Ли, на протяжении многих лет исправно кормившей папарацци. Не обойдут вниманием и главный скандал в жизни пары, разразившийся, когда достоянием общественности стала украденная любительская видеозапись, живописавшая медовый месяц супругов.

Восьмисерийный проект снимает Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»). За сценарий отвечает Роберт Сигел («Основатель», «Рестлер»). Сет Роген и Эван Голдберг продюсируют.