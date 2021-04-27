Элизабет Мосс требует справедливости в свежем тизере «Рассказа служанки»

Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер четвёртого сезона многосерийной антиутопии «Рассказ служанки», напоминающий об угнетаемых режимом женщинах и заодно о дате премьеры — продолжение стартует 28 апреля.

Бывшая бесправная служанка Оффред (Джун Осборн) в исполнении Элизабет Мосс продолжит непримиримую борьбу с режимом тоталитарного государства Гилеад, отобравшего у неё свободу и родных. В сериале по роману Маргарет Эдвуд также снимаются Макс Мингелла, Энн Дауд, Алексис Бледел, Ивонн Страховски, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Кристофер Мелони и Элизабет Ризер.