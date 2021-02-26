Война продолжается в тизере четвёртого сезона «Рассказа служанки»

Сопротивление продолжает борьбу с тоталитаризмом. Потоковый сервис Hulu выкатил тизер четвёртого сезона «Рассказа служанки». Видеоролик, сулящий непростые времена для старого порядка, сообщает, что четвёртый сезон фантастической драмы, в конце прошлого года получившей продление на пятый, выходит 28 апреля.

Многосерийная антиутопия по одноимённому роману Маргарет Этвуд продолжит хронику падения тоталитарного государства Гилеад. Бывшая бесправная служанка Оффред (Элизабет Мосс), воспитанная рожать потомков сильным мира сего, всерьёз намерена покончить с режимом, навязавшим ей унизительную роль.

В проекте также задействованы Макс Мингелла, Энн Дауд, Алексис Бледел, Ивонн Страховски, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Кристофер Мелони и Элизабет Ризер. Шоураннером и главным сценаристом выступает Брюс Миллер («Сотня»); он же среди прочих входит в команду исполнительных продюсеров вместе с Мосс, Уорреном Литтлфилдом («Фарго») и Айлин Чайкен.