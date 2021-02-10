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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Эль Фаннинг в положении на первом промо-кадре второго сезона антиисторической сатиры «Великая»

Официальный твиттер-аккаунт многосерийной костюмированной сатиры «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом опубликовал первый промо-кадр продолжения, который без лишних слов информирует о скором пополнении в венценосном семействе — Екатерина II носит под сердцем первенца и наследника российского престола.

Антиисторическая драмеди за авторством Тони Макнамары («Фаворитка») рассказывает о молодых годах императрицы Екатерины II (Фаннинг), её восшествии на престол и крайне непростых взаимоотношениях с бестолковым супругом — императором Петром III (Холт).

Когда сериал вернётся на стриминговый сервис Hulu с новыми эпизодами, пока не сообщается.

Промо-арт сериала «Великая»
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Галерея Великая
Комментарии (4)

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