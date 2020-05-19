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Как создавалась антиисторическая сатира «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом

Потоковый сервис Hulu опубликовал ролик о создании многосерийной сатирической драмеди «Великая». Творческая команда мини-сериала во главе с автором Тони Макнамарой («Фаворитка») и исполнителями главных ролей Эль Фаннинг и Николасом Холтом рассказывает о проекте, ни один кадр которого не был снят на территории России.

Задача костюмированной драмеди, по словам Макнамары, вовсе не в том, чтобы верно отобразить историческую эпоху, а в том, чтобы максимально полно раскрыть персонажей и их роли в истории о молодой, прагматичной и образованной девушке, которой выпала судьба править великой страной, едва не впавшей в разруху по глупости её супруга — бестолкового наследника престола.

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