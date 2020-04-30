Секс-подземелья, кровища и пытки в тизере комедии «Скрещённые мечи» от авторов «Робоцыпа»

Потоковый сервис Hulu презентовал первый тизер анимационной комедии для взрослых «Скрещённые мечи», за которую отвечают создатели культового «Робоцыпа» под предводительством Сета Грина. Первый сезон выйдет целиком 12 июня.

Комедийное фэнтези повествует о Патрике (Николас Холт) — молодом крестьянине с добрым сердцем, мечтающем стать рыцарем — орудием правосудия и справедливости. Но когда Патрик получает место при королевском дворе, вожделенная должность с полным пакетом прав и обязанностей превращается в сущий кошмар. А всё потому что в королевстве процветают коррупция, жестокость и тотальный разврат.