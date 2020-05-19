Стив Карелл возглавил новую лунную миссию в трейлере «Космических сил»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер «Космических сил» — производственной комедии со Стивом Кареллом. Премьера сериала о сверхважной миссии по возвращению американцев на Луну состоится 29 мая.

Заслуженный ветеран воздушных сил Марк Р. Нёрд (Карелл) внезапно получает сомнительное повышение — его назначают главой недавно основанных космических сил США. Генерал Нёрд, возглавивший команду талантливых учёных и астронавтов, должен совершить невозможное — в кратчайшие сроки добиться неоспоримого космического превосходства США и повторить успех предыдущей лунной миссии.

Вместе со Стивом Кареллом в сериале снимаются Джон Малкович, Джейн Линч, Ноа Эммерих, Лиза Кудроу, Бен Шварц, Диана Сильверс, Джимми О. Ян, Тоуни Ньюсом, Дон Лейк и Алексей Воробьёв. За проект отвечает создатель американского «Офиса» Грег Дэниелс.