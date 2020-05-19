Звезда «Игры престолов» вспоминает восьмой сезон и неблагодарных фанатов-экстремистов

В честь годовщины завершения многосерийного фэнтези-эпика «Игра престолов» участница актёрского состава Кэрис Ван Хаутен, сыгравшая в экранизации романов Джорджа Мартина красную жрицу Мелисанру, поделилась своими мыслями о сериале и его поклонниках. На последних сложно было не обратить внимания год назад — благодаря шоураннерам Дэвиду Бениоффу и Д. Б. Уайссу финальный сезон оказался настолько противоречив, что породил массу нелицеприятных отзывов.

В интервью порталу Insider актриса рассказала, что лично ей концовка сериала понравилась, в особенности трюк с Браном Старком.

Мне понравилась хаотичность и неуклюжесть в выборе короля. Вот поэтому мне нравится и первый сезон. Парень, который был королём [Роберт Баратеон], не хотел им быть, поэтому мы с самого начала получаем урок: зачем стремиться к подобной власти, когда, совершенно очевидно, она не делает тебя счастливым?

А ещё Ван Хаутен посчитала критику в отношении последнего сезона «неблагодарностью» со стороны поклонников.

Некоторые зрители были так разочарованы, потому что все предыдущие [сезоны] были невероятно хороши. Всё было так здорово, а потом, да, вы ощутите разочарование, потому что всё завершится не так, как вы ожидали. Конечно, вы отыщете уйму поводов для критики и, я считаю, это знак того, насколько сериал хорош.

Особенно актрису поразила знаменитая прошлогодняя онлайн-петиция против шоураннеров сериала. Её Ван Хаутен считает чем-то запредельным.