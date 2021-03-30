 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Новые фильмы 22–28 марта 2021 года: «Годзилла против Конга», «Поступь хаоса» и другие новинки кино Самая продаваемая манга в Японии за февраль 2021 года Новый Капитан Америка на постере «Сокола и Зимнего солдата» Икуми Накамура лазает по заброшкам, сравнивает себя с Дэдпулом и открывает собственную студию По следам «ВандаВижн»: студия Sony экранизирует сериал про замужнюю колдунью
СЕРИАЛЫ
163
 
Прямая ссылка на новость:

Элизабет Мосс против тоталитаризма в трейлере четвёртого сезона антиутопии «Рассказ служанки»

Свобода — это только начало. Стриминговый сервис Hulu опубликовал полноценный трейлер четвёртого сезона «Рассказа служанки». Продолжение обласканной критиками многосерийной антиутопии, уже продлённой на пятый сезон, стартует 28 апреля.

Свободная экранизация одноимённого романа-бестселлера Маргарет Этвуд продолжит хронику падения тоталитарного государства Гилеад. Бывшая бесправная служанка Оффред (Элизабет Мосс), воспитанная рожать потомков сильным мира сего, продолжает борьбу с режимом, навязавшим ей унизительную роль.

Вместе с Мосс в сериале снимаются Макс Мингелла, Энн Дауд, Алексис Бледел, Ивонн Страховски, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Кристофер Мелони и Элизабет Ризер. Шоураннер и главный сценарист — Брюс Миллер («Сотня»).

Теги
ВидеоРассказ служанки
Комментарии

Ещё на эту тему

+Война продолжается в тизере четвёртого сезона «Рассказа служанки» 3Экшен, юмор и ярость в первом трейлере комедийного мультсериала «МОДОК» с Пэттоном Освальтом 10Эль Фаннинг в положении на первом промо-кадре второго сезона антиисторической сатиры «Великая»

Тоже интересно

134Заку Снайдеру пришлось вступиться за Дарксайда 45«Дело не в политике» — глава Disney прокомментировал увольнение Джины Карано из «Мандалорца» 11Белая вдова возвращается — прекрасная Ванесса Кирби на свежем кадре «Миссии невыполнима 7» 15Самара Уивинг сыграет распутную кинозвезду в ремейке французской комедии 27Редкий случай: режиссёр «Бэтмена» и Фёдор Бондарчук спродюсируют англоязычный ремейк отечественного ужастика «Спутник»

Далее на КГ

4
Трансформеры, Блэйды, Аквамены и прочая весёлая дичь в трейлере пятого сезона «Рика и Морти»
 22
Очень нужен блокбастер: Дэйзи Ридли хочет в Marvel
 7
Свет и тьма против монстров в трейлере фэнтези-эпика «Тень и кость»
 1
CD Projekt RED рванула в Канаду за покупками
 1
Эффективные и опасные — вышел свежий трейлер анимационного боевика «Звёздные войны: Бракованная партия»
 0
Тираж серии «Чёрный клевер» превысил 12 млн копий
 0
ЕВА-418: Прямая трансляция с вебками
 8
Больше героев с суицидальными наклонностями в свежем телеролике «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 5
Как изменили патчи вашу любимую Cyberpunk 2077
 19
Истеричиный Крис Рок, рэпчик и немножко пыточных механизмов в трейлере фильма «Пила: Спираль»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Дракула возвращается наказать своих невест в трейлере зарубленного пилота ABC
 
Кино Netflix потратил рекордную для европейского рынка сумму за права на хоррор-триллер с Кристианом Бэйлом
 
Кино Харли Квинн во всей красе — Марго Робби на слитых промо-фото «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 
Кино «Никто» временно захватил лидерство в отечественном прокате
 
Кино Новые фильмы 22–28 марта 2021 года: «Годзилла против Конга», «Поступь хаоса» и другие новинки кино
 
Кино Зак Снайдер рассказал, кто должен был стать следующим Бэтменом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в марте

31 СрНоль кадров в секунду

Выйдут в апреле

1 Чт20:00Телеовощи (трансляция)
4 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
5 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 385: Уставшая и небритая
 
57Лазер-шоу «Три дебила» – 455: Snyder Cut, «Никто» и школа Сарика Андреасяна
 
4Ноль кадров в секунду – 361: Steam против женщин
 
 
35ЕВА – 417: Цезарь был пауком!
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru