Элизабет Мосс против тоталитаризма в трейлере четвёртого сезона антиутопии «Рассказ служанки»

Свобода — это только начало. Стриминговый сервис Hulu опубликовал полноценный трейлер четвёртого сезона «Рассказа служанки». Продолжение обласканной критиками многосерийной антиутопии, уже продлённой на пятый сезон, стартует 28 апреля.

Свободная экранизация одноимённого романа-бестселлера Маргарет Этвуд продолжит хронику падения тоталитарного государства Гилеад. Бывшая бесправная служанка Оффред (Элизабет Мосс), воспитанная рожать потомков сильным мира сего, продолжает борьбу с режимом, навязавшим ей унизительную роль.

Вместе с Мосс в сериале снимаются Макс Мингелла, Энн Дауд, Алексис Бледел, Ивонн Страховски, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Кристофер Мелони и Элизабет Ризер. Шоураннер и главный сценарист — Брюс Миллер («Сотня»).