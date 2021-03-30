Трансформеры, Блэйды, Аквамены и прочая весёлая дичь в трейлере пятого сезона «Рика и Морти»

Сумасшедшие приключения знаменитых деда и внучка продолжаются. Кабельный канал Adult Swim опубликовал официальный трейлер пятого сезона анимации для взрослых «Рик и Морти». Культовый мультсериал возвращается с новыми эпизодами 20 июня.

В общем, Дэн Хармон и Джастин Ройланд, которым в 2018-м выдали кредит доверия сразу на несколько сезонов вперёд, всерьёз бросили прокрастинировать и трудятся не покладая рук над продолжением анимационного хита, что, не поспоришь, благотворно сказалось на регулярности выхода новых серий.