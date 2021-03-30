 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Зак Снайдер рассказал, кто должен был стать следующим Бэтменом Сериал «Американские боги» с позором закрыт Заку Снайдеру пришлось вступиться за Дарксайда Новые ксеноморфы и каноны вселенной — детали сюжета Aliens: Fireteam Назад в кино: «Козырные тузы» (Smokin' Aces, 2007)
СЕРИАЛЫ
34
 
Прямая ссылка на новость:

Трансформеры, Блэйды, Аквамены и прочая весёлая дичь в трейлере пятого сезона «Рика и Морти»

Сумасшедшие приключения знаменитых деда и внучка продолжаются. Кабельный канал Adult Swim опубликовал официальный трейлер пятого сезона анимации для взрослых «Рик и Морти». Культовый мультсериал возвращается с новыми эпизодами 20 июня.

В общем, Дэн Хармон и Джастин Ройланд, которым в 2018-м выдали кредит доверия сразу на несколько сезонов вперёд, всерьёз бросили прокрастинировать и трудятся не покладая рук над продолжением анимационного хита, что, не поспоришь, благотворно сказалось на регулярности выхода новых серий.

Теги
ВидеоРик и Морти
Комментарии

Ещё на эту тему

4Создатель «Рика и Морти» готовит анимационную комедию по мифам Древней Греции 1Дженнди Тартаковски рассказывает о создании уникального мультсериала «Первобытный человек» 17Сценарист «Рика и Морти» займётся новыми «Звёздными войнами» Кевина Файги

Тоже интересно

3Самая продаваемая манга в Японии за февраль 2021 года 2Демонесса Лесли-Энн Бранд прощается с «Люцифером» 38Нет жестокому обращению с женщинами: приквел «Игры престолов» не повторит ошибок оригинала 130Заку Снайдеру пришлось вступиться за Дарксайда 11Белая вдова возвращается — прекрасная Ванесса Кирби на свежем кадре «Миссии невыполнима 7»

Далее на КГ

3
Очень нужен блокбастер: Дэйзи Риди хочет в Marvel
 2
Свет и тьма против монстров в трейлере фэнтези-эпика «Тень и кость»
 0
CD Projekt RED рванула в Канаду за покупками
 0
Эффективные и опасные — вышел свежий трейлер анимационного боевика «Звёздные войны: Бракованная партия»
 0
Тираж серии «Чёрный клевер» превысил 12 млн копий
 0
ЕВА-418: Прямая трансляция с вебками
 7
До смерти хотят спасти мир — свежий телеролик «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 5
Как изменили патчи вашу любимую Cyberpunk 2077
 12
Истеричиный Крис Рок, рэпчик и немножко пыточных механизмов в трейлере фильма «Пила: Спираль»
 1
Wakanim представил тизер второй части последнего сезона «Атаки титанов» с русскими субтитрами
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Харли Квинн во всей красе — Марго Робби на слитых промо-фото «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 
«Дело не в политике» — глава Disney прокомментировал увольнение Джины Карано из «Мандалорца»
 
Игры Ролевая игра Cyberpunk 2077 больше никому не нужна
 
Боевая главная героиня на кадрах женского ребута «Кунг-фу»
 
Кино «Никто» временно захватил лидерство в отечественном прокате
 
«ВандаВижн» — обсуждаем финальный эпизод
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

LIVEЕВА (трансляция)

Выйдут в марте

31 СрНоль кадров в секунду

Выйдут в апреле

1 Чт20:00Телеовощи (трансляция)
4 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
5 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 385: Уставшая и небритая
 
56Лазер-шоу «Три дебила» – 455: Snyder Cut, «Никто» и школа Сарика Андреасяна
 
4Ноль кадров в секунду – 361: Steam против женщин
 
 
35ЕВА – 417: Цезарь был пауком!
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru