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Свет и тьма против монстров в трейлере фэнтези-эпика «Тень и кость»

Стриминговый сервис Netflix презентовал полноценный трейлер эпического фэнтези «Тень и кость» по книжной вселенной «Гриша» Ли Бардуго. И если о сюжетной составляющей пока рано делать выводы, то визуал уже можно похвалить — чувствуется масштаб задумки. Премьера первого сезона состоится 23 апреля.

В приключенческом фэнтези Эрика Хайссерера («Прибытие») юная сирота Алина Старков (Джесси Мей Ли) открывает в себе магические силы, которые могли бы помочь ей спасти свою страну Равку, отсечённую от мира Тенистым Каньоном, где водятся кровожадные монстры. Но выполнить эту важную миссию не так-то просто, когда не знаешь, кому доверять, и не умеешь пользоваться своим даром.

В первом сезоне также снимаются Бен Барнс, Амита Суман, Фредди Картер, Арчи Рено, Кит Янг, Суджая Дасгупта, Даниэль Галлиган, Дэйзи Хэд и Саймон Сирс. Несколько эпизодов срежиссирвал Ли Толанд Кригер («Ривердейл»). Исполнительными продюсерами вместе с Хайссерером и Бардуго числятся Шон Леви («Очень странные дела») и Пуйа Шахбазян («Дивергент»).

Дублированный вариант:

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ВидеоТень и кость
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