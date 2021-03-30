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Эффективные и опасные — вышел свежий трейлер анимационного боевика «Звёздные войны: Бракованная партия»

У анимационного приключенческого экшена Lucasfilm «Звёздные войны: Бракованная партия» появился свежий трейлер, где полным-полном нового видеоматериала, в том числе с наёмницей Фенек Шанд из «Мандалорца». Персонажа озвучивает, как и положено, Минг-На Вен.

70-минутная премьера мультсериала состоится 4 мая на потоковом сервисе Disney+.

Спин-офф «Войн клонов» Дэйва Филони поведает о похождениях отряда клонов-коммандос, ищущих своё место в галактике, стремительно меняющейся после Войны клонов. В команду наёмников входят экспериментальные клоны с разнообразными генетическими отклонениями. Каждый боец обладает уникальным умением, что превращает «Бракованную партию» в невероятно эффективную боевую единицу.

Филони числится исполнительным продюсером сериала. Главным сценаристом выступает Дженнифер Корбетт («Звёздные войны: Сопротивление»), а за режиссуру отвечает Брэд Рау («Звёздные войны: Повстанцы»).

Теги
ВидеоЗвёздные войны: Бракованная партияDisney+Lucasfilm
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