Студия ILM раскрывает магию спецэффектов второго сезона в видеоролике о создании «Мандалорца»

Профессионалы из студии ILM (Industrial Light & Magic) опубликовали видеоролик о создании спецэффектов для второго сезона «Мандалорца». Над ними работали таланты из всех пяти подразделений компании, расположенных в Сан-Франциско, Лондоне, Ванкувере Сиднее и Сингапуре.

В восьмисерийном втором сезоне детища Джона Фавро и Дэйва Филони около 5 тыс. кадров с использованием спецэффектов, не считая практических эффектов, созданных студией для использования на съёмочных площадках. Работа проделана колоссальная, и к делу товарищи из ILM по обыкновению подходили с величайшим тщанием.

Благо никто не требовал от авторов ролика прибегнуть к магии постпродакшена и вымарать из этого видео Джину Карано.