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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Мэттью Макконахи вернётся к роли адвоката Джейка Бригенса в сиквеле экранизации «Время убивать» Джона Гришэма

Кабельный канал HBO надумал снять мини-сериал по книге Джона Гришэма «Время милосердия». Роман является продолжением юридического триллера «Время убивать». Одноимённая полнометражная экранизация первой книги вышла в 1996 году и помогла исполнителю главной роли Мэттью Макконахи закрепить свой успех в Голливуде. Нынче актёр на завершающей стадии переговоров — готовится вернуть к роли Джейка Тайлера Бригенса.

Третий роман увидел свет прошлой осенью. Имеется и второй под названием «Сикамор Роу», вышедший в 2013 году, но о его адаптации речи никто не заводил.

Адвокату Бригенсу предстоит защищать в суде подростка, убившего помощника шерифа. Многие в городе надеются, что парня приговорят к смертной казни, но когда Бригенс углубляется в детали дела, начинает понимать, что не всё в это истории так однозначно, как казалось поначалу. Яростное стремление главного героя спасти подзащитного от газовой камеры ставит на кон карьеру Бригенса и безопасность его семьи.

Планируют от 8 до 10 серий. Сценариста проекту пока не подыскали, но известно, что в исполнительных продюсерах значится Лоренцо Ди Бонавентура («Стрелок», «Константин»). Производством займётся студия Warner Bros. TV.

Теги
Время милосердияДжон гришэмМэттью макконахи
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