Ник Фрост и свежие кадры в дублированном тизере «Невероятных» Джосса Уидона

Викторианская Англия воюет с «одержимыми». Отечественный видеосервис «Амедиатека» опубликовал свежий тизер викторианской фантастики Джосса Уидона «Невероятные», стартующая в России 12 апреля. В видео засветились новые кадры и персонаж в исполнении Ника Фроста, которого в предыдущем тизере мы не заметили.

В центре истории — команда крутых леди, бросающих вызов закоснелым устоям викторианской эпохи. У каждой героини — набор уникальных способностей, а объединяют дам борьба против целой армии неумолимых врагов и сверхважная миссия, которая может изменить мир.

Шоураннером проекта HBO значится Филиппа Гослетт («Как разговаривать с девушками на вечеринках»). В сериале снимаются Лора Доннелли, Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Том Райли, Энн Скелли, Бен Чаплин, Пип Торренс, Элинор Томлинсон, Закари Момо, Эми Мэнсон, Рошель Нил и Дэнис О’Хэр.