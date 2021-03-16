 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«ВандаВижн» — обсуждаем финальный эпизод Демонесса Лесли-Энн Бранд прощается с «Люцифером» Нет жестокому обращению с женщинами: приквел «Игры престолов» не повторит ошибок оригинала КГ играет: Serious Sam II, часть 3 Спин-офф «Пацанов» о школе юных супергероев начинает формировать актёрский состав
СЕРИАЛЫ
75
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Кингсли Бен-Адир сыграет главного злодея в сериале «Секретное вторжение» Marvel Studios

Портал Deadline сообщает, что многосерийный экшен «Секретное вторжение» по вселенной Marvel обзавёлся исполнителем ключевой роли — главного злодея в сериале для видеосервиса Disney+ сыграет Кингсли Бен-Адир («Меч короля Артура»). Правда, кем окажется этот главгад, пока никто не признаётся.

Объявленный в конце прошлого года сериал по одноимённому комиксу поведает о попытке скруллов — инопланетной расы перевёртышей — захватить Землю, проникнув в каждую супергеройскую организацию мира.

Главные положительные роли в сериале играют Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри) и Бен Мендельсон (скрулл Талос). Кто будет заниматься сценарием и режиссурой проекта Marvel Studios, пока неизвестно.

Теги
Секретное вторжениеDisney+MarvelMarvel studiosSkrulls
Комментарии

Ещё на эту тему

5Баки Барнс и Сэм Уилсон спорят и спорят в первых отрывках «Сокола и Зимнего солдата» 59«Аватар» Джеймса Кэмерона отобрал у «Мстителей: Финала» звание самого кассового фильма в истории 33Главный злодей «ВандаВижн» — скорбь. Шоураннер сериала не собиралась включать в сюжет ни Мефисто, ни Магнето

Тоже интересно

9Звёзды «Мортал Комбат» заразительно реагируют на первый трейлер фантастического экшена 39Эмилия Кларк заменит Эмбер Хёрд в «Аквамене 2»? 26«Мортал Комбат» и фанатский трейлер, положенный на «правильную» музыку 15Дэниэлу Рэдклиффу стыдно за свою игру в «Гарри Поттере» 13Трейлер «Мортал Комбат» установил рекорд по просмотрам

Далее на КГ

0
Боб Оденкёрк обижает Алексея Серебрякова в отрывке из криминального экшена «Никто»
 2
Gothic исполнилось 20 лет!
 4
Харли Квинн во всей красе — Марго Робби на слитых промо-фото «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 2
Саб-Зиро, Скорпион и остальные бойцы «Мортал Кобмат» готовы к смертельной схватке на свежем постере фильма
 22
Rotten Tomatoes вынес свой вердикт «Лиге справедливости» Зака Снайдера
 9
Космическая молодёжь беснуется в трейлере фантастического триллера «Поколение Вояджер» с Лили-Роуз Депп и Колином Фарреллом
 2
Миру нужен Конг в свежем тизере фантастического эпика «Годзиллы против Конга»
 14
Золотые трусы и эротические танцы в трейлере комедии «Будь моим Кириллом»
 7
Ответная любезность: режиссёры «Мстителей: Финала» поздравили «Аватар» с титулом самого кассового фильма в истории
 0
Netflix поставил рекорд по номинациям на «Оскар». Спасибо «Манку» Дэвида Финчера и «Суду над чикагской семёркой» Аарона Соркина
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Нет жестокому обращению с женщинами: приквел «Игры престолов» не повторит ошибок оригинала
 
Кино Что было бы, если бы Мэл Гибсон всё-таки снялся в «Безумной Максе: Дороге Ярости»?
 
Уволенная Джина Карано высказалась о бывшем коллеге по «Мандалорцу» Педро Паскале
 
КиноИгры Слишком хорошо, чтобы быть правдой — вышел первый трейлер «Мортал Комбат»
 
Часовое интервью Джины Карано об «отмене» и увольнении из «Мандалорца»
 
Кино Зои Салдана против Пиратов Карибского моря: женская месть во всём кровавом великолепии
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

21:45ЕВА (трансляция)

Выйдут в марте

17 СрНоль кадров в секунду
21 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
22 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
23 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 383: Починка задницы
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 453: «Райя и последний дракон» и «Поездка в Америку 2»
 
27Ноль кадров в секунду – 359: Картами по щам
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6ЕВА – 415: Милый мазохизм
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru