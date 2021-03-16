Кингсли Бен-Адир сыграет главного злодея в сериале «Секретное вторжение» Marvel Studios

Портал Deadline сообщает, что многосерийный экшен «Секретное вторжение» по вселенной Marvel обзавёлся исполнителем ключевой роли — главного злодея в сериале для видеосервиса Disney+ сыграет Кингсли Бен-Адир («Меч короля Артура»). Правда, кем окажется этот главгад, пока никто не признаётся.

Объявленный в конце прошлого года сериал по одноимённому комиксу поведает о попытке скруллов — инопланетной расы перевёртышей — захватить Землю, проникнув в каждую супергеройскую организацию мира.

Главные положительные роли в сериале играют Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри) и Бен Мендельсон (скрулл Талос). Кто будет заниматься сценарием и режиссурой проекта Marvel Studios, пока неизвестно.