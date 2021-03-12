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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Главный злодей «ВандаВижн» — скорбь. Шоураннер сериала не собиралась включать в сюжет ни Мефисто, ни Магнето

Первый сериал Marvel Studios «ВандаВижн» завершился, среди прочего отметившись тем, что обманул множество возложенных на него ожиданий. Привыкшие к хайпу поклонники вселенной MCU охотно заглатывали многочисленные отсылки и пасхалки, нафантазировав себе такого, что создатели в любом случае не оправдали бы их надежд. Впрочем, авторы на это и не настраивались.

Шоураннер «ВандаВижн» Жак Шаффер объяснила это тем, что снимала сериал, который в первую очередь было бы интересно смотреть ей самой. Поэтому горестные сетования зрителей на концовку её, чего греха таить, задели, но поменять своё решение не заставили.

Я не то чтобы забеспокоилась, но, признаюсь, на меня это повлияло. Я стремлюсь угождать зрителям и верю, что создавая сериал, ты заключаешь своеобразный контракт с аудиторией, и в пространстве ситкома мы его умышленно нарушили. Мы раз за разом нарушали договор, но делали это дисциплинированно и намеренно. И мне кажется, именно этим зрители и наслаждались. Но в целом я не хотела нарушать обещаний, и мы никогда не обещали зрителям злодея. Главный антагонист сериала — скорбь, Агате отведена роль внешнего антагониста. Поэтому я слегка нервничала из-за всех этих теорий, но даже сейчас не стала бы включать в сюжет ни Мефисто, ни Магнето. Это совсем не то, чего я как зритель хотела бы от сериала. Ну а что касается вещей помельче, я обычно приговаривала, мол, запаситесь терпением и досмотрите сериал до конца.

 
Жак Шаффер, ни о чём не жалеет

Как будто такое объяснение хоть как-то тянет на роль волшебного подорожника, который тут же излечит сетевых теоретиков от разочарования.

Теги
ВандаВижн
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