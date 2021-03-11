Баки Барнс и Сэм Уилсон спорят о волшебниках в свежем тизере «Сокола и Зимнего солдата»

Баки Барнс и Сэм Уилсон живут в удивительном мире, где на полном серьёзе можно спорить о том, кто такие волшебники. Marvel Studios опубликовала свежие промо-материалы сериала «Сокол и Зимний солдат». Очередной тизер и первый ролик о создании показывают новые кадры из многосерийного боевика и в который раз напоминают об одном из главных достоинств центрального дуэта — крепкой мужской дружбе, наличие которой оба персонажа ожесточённо отрицают.

Супергеройский экшен с Себастианом Стэном, Энтони Маки, Эмили Вакэмп и Даниэлем Брюлем в основных ролях стартует на потоковом сервисе Disney+ на следующей неделе — первую серию покажут 19 марта.