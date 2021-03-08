Баки Барнс, Сэм Уилсон, Шэрон Картер и барон Земо на свежих постерах «Сокола и Зимнего солдата»

Рекламная кампания второго сериала Marvel Studios ожидаемо набирает обороты — в сети опубликованы персонажные постеры и свежий видеоролик «Сокола и Зимнего солдата». Индивидуального плаката удостоились Баки Барнс (Себастиан Стэн), Сэм Уилсон (Энтони Маки), их соратница Шэрон Картер (Эмили Вакэмп) и главный злодей Гельмут Земо (Даниэль Брюль).
А ещё в преддверии выхода первого эпизода приключенческого боевика Marvel предлагает зрителям освежить воспоминания, выпустив ретроспективный видеоролик, посвящённый становлению главных героев сериала.
-
- 2
- 518
- Поделиться
-
Премьера состоится 19 марта на потоковом сервисе Disney+.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: