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Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:

Баки Барнс, Сэм Уилсон, Шэрон Картер и барон Земо на свежих постерах «Сокола и Зимнего солдата»

Рекламная кампания второго сериала Marvel Studios ожидаемо набирает обороты — в сети опубликованы персонажные постеры и свежий видеоролик «Сокола и Зимнего солдата». Индивидуального плаката удостоились Баки Барнс (Себастиан Стэн), Сэм Уилсон (Энтони Маки), их соратница Шэрон Картер (Эмили Вакэмп) и главный злодей Гельмут Земо (Даниэль Брюль).

Постеры сериала «Сокол и Зимний солдат» Постеры сериала «Сокол и Зимний солдат» Постеры сериала «Сокол и Зимний солдат» Постеры сериала «Сокол и Зимний солдат»

А ещё в преддверии выхода первого эпизода приключенческого боевика Marvel предлагает зрителям освежить воспоминания, выпустив ретроспективный видеоролик, посвящённый становлению главных героев сериала.

Премьера состоится 19 марта на потоковом сервисе Disney+.

Теги
ВидеоСокол и Зимний солдат
Комментарии (2)

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