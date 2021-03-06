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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Просто коллеги Баки Барнс и Сэм Уилсон спасают мир в свежем тизере «Сокола и Зимнего солдата»

Запомните, пожалуйста: главные герои ни в коем случае не друзья и не напарники — максимум коллеги. Потоковый сервис Disney+ опубликовал свежий тизер «Сокола и Зимнего солдата», на который не пожалел парочки новых кадров с бодрым экшеном. Первая серия выходит 19 марта.

Приключенческий боевик Marvel Studios отправит ненапарников Баки Барнса (Себастиан Стэн) и без пяти минут Капитана Америку Сэма Уилсона (Энтони Маки) за границу разбираться с новыми и старыми злодеями, которые не дремлют и стараются подмять под себя мир, с тех пор как отвоевавшие своё выжившие Мстители разлетелись кто куда.

Теги
ВидеоСокол и Зимний солдат
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