Просто коллеги Баки Барнс и Сэм Уилсон спасают мир в свежем тизере «Сокола и Зимнего солдата»

Запомните, пожалуйста: главные герои ни в коем случае не друзья и не напарники — максимум коллеги. Потоковый сервис Disney+ опубликовал свежий тизер «Сокола и Зимнего солдата», на который не пожалел парочки новых кадров с бодрым экшеном. Первая серия выходит 19 марта.

Приключенческий боевик Marvel Studios отправит ненапарников Баки Барнса (Себастиан Стэн) и без пяти минут Капитана Америку Сэма Уилсона (Энтони Маки) за границу разбираться с новыми и старыми злодеями, которые не дремлют и стараются подмять под себя мир, с тех пор как отвоевавшие своё выжившие Мстители разлетелись кто куда.