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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Новый экшен и злодей Земо в свежем промо-ролике «Сокола и Зимнего солдата»

Миру как никогда нужен Капитан Америка, считает Баки Барнс, а Сэм Уилсон с ним соглашается в свежем промо-ролике «Сокола и Зимнего солдата». Многосерийный боевик Marvel Studios стартует на потоковом сервисе Disney+ 19 марта.

После событий «Мстителей: Финала» дефицит супергероев в мире ощущается очень остро, врагов человечества развелось немеряно, и Баки Барнс (Себастиан Стэн) с Сэмом Уилсоном (Энтони Маки) готовы воевать со злодеями на передовой, где бы ни пролегала линия фронта этого судьбоносного противостояния.

К роли Гельмута Земо в сериале вернётся засветивший в промо злодейскую маску Даниэль Брюль, а Эмили Ванкэмп снова сыграет Шэрон Картер. Фантастический боевик срежиссировала Кари Скогланд («Викинги»), а над сценарием трудился Малкольм Спеллман («Джон Уик»).

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Видео Сокол и Зимний солдат
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