 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Дарксайд атакует в свежем тизере «Лиги справедливости» Зака Снайдера Известные музыкальные темы... но в Средневековье. Дядя Стёпа разговорился: общение с мрачным гигантом в новом трейлере «Милиционера» Netflix — это чудо: свежая порция волшебных пони выйдет на потоковом сервисе ЕВА-412: Засосать её конфетку
3
СЕРИАЛЫ
236
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

«Сокол и Зимний солдат» начинает обратный отсчёт до премьеры — в сети появились свежие промо-материалы второго сериала Marvel Studios

До премьеры «Сокола и Зимнего солдата» Marvel Studios остаётся всего месяц (даже меньше), и потоковый сервис Disney+ решил напомнить об этом, выпустив промо-ролик и баннер фантастического боевика. Приключения Баки Барнса (Себастиан Стэн) и Сэма Уилсона (Энтони Маки) стартуют 19 марта.

После героических событий «Мстителей: Финала» напарники отправляются в кругосветное путешествие, дабы в очередной раз спасти мир от старых и новых опасностей. Без выяснения отношений тоже не обойдётся — в конце концов, именно такой межличностной динамикой тандем и славится.

В приключенческом экшене также засветятся Эмили Ванкэмп, Даниэль Брюль, Уайатт Рассел и Эрин Келлиман. Срежиссировала первый сезон Кари Скогланд («Викинги») по сценарию соавтора киносерии «Джон Уик» Малкольма Спеллмана.

Герои и злодеи на свежем баннере сериала:

Постеры сериала «Сокол и Зимний солдат»
Темы
 
Видео Сокол и Зимний солдат
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

24Баки Барнс и Сэм Уилсон играют в гляделки и спасают мир в экшен-трейлере боевика «Сокол и Зимний солдат» 20Слух: «Сокол и Зимний солдат» представят Патриота из Юных Мстителей 19Первый трейлер боевика «Сокол и Зимний солдат» хвастается экшеном

Тоже интересно

26Первая серия «Великого уравнителя» с Куин Латифой собрала более 20 млн просмотров 13Ах, какая женщина! — Capcom назвала официальный рост леди Димитреску 26«Матрица 4»: Нил Патрик Харрис потрясён, как душевно Лана Вачовски сняла новую часть серии 8Честный трейлер — «Чудо-женщина: 1984» 14Сальма Хайек рассказала о травмирующих съёмках сцены секса с Антонио Бандерасом в «Отчаянном»

Далее на КГ

1
Обсуждение анонсов Diablo II: Resurrected и Blizzard Arcade Collection
 20
Эмилия Кларк заменит Эмбер Хёрд в «Аквамене 2»?
 10
Зака Снайдера зовут во вселенную «Звёздных войн»
 8
Дэниэлу Рэдклиффу стыдно за свою игру в «Гарри Поттере»
 12
«Следуй за моим голосом» — Хью Джекман показал первый тизер экшен-триллера «Воспоминание» от соавтора «Мира Дикого Запада»
 21
Нильфгаардские рыцари красуются в обновлённых доспехах на закадровом фото второго сезона «Ведьмака»
 19
Чернокожая Анна Болейн при параде на свежем кадре психологического триллера о борьбе с патриархатом
 11
Как вызвать дьявола — системные требования Diablo II: Resurrected
 12
Шарлиз Терон будет учить детей Злу в экранизации подросткового бестселлера про очередную школу волшебства
 41
Джина Карано обвинила Disney в травле: «Если я прогнусь, им всё сойдёт с рук»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Square Enix запустила сайт в честь 25-летия Tomb Raider
 
Кино Кошмарный Джокер Джареда Лето на эксклюзивных кадрах из «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 
Кино Зак Снайдер показал обновлённого Джокера Джареда Лето из режиссёрской версии «Лиги справедливости»
 
КиноИгры Слишком хорошо, чтобы быть правдой — вышел первый трейлер «Мортал Комбат»
 
Кино Милли Бобби Браун в роли принцессы Леи
 
Свобода слова, она такая: Джина Карано уволена из «Мандалорца» из-за высказываний в соцсетях
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в феврале

21 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
21 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
22 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
23 Вт21:45ЕВА (трансляция)
24 СрНоль кадров в секунду

Новые выпуски подкастов

 
1Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 450: Конь Юлий и молчаливый Николас Кейдж
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9Ноль кадров в секунду – 356: Нежное введение в лесбиянство
 
10ЕВА – 412: Засосать её конфетку
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru