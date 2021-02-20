«Сокол и Зимний солдат» начинает обратный отсчёт до премьеры — в сети появились свежие промо-материалы второго сериала Marvel Studios

До премьеры «Сокола и Зимнего солдата» Marvel Studios остаётся всего месяц (даже меньше), и потоковый сервис Disney+ решил напомнить об этом, выпустив промо-ролик и баннер фантастического боевика. Приключения Баки Барнса (Себастиан Стэн) и Сэма Уилсона (Энтони Маки) стартуют 19 марта.

После героических событий «Мстителей: Финала» напарники отправляются в кругосветное путешествие, дабы в очередной раз спасти мир от старых и новых опасностей. Без выяснения отношений тоже не обойдётся — в конце концов, именно такой межличностной динамикой тандем и славится.

В приключенческом экшене также засветятся Эмили Ванкэмп, Даниэль Брюль, Уайатт Рассел и Эрин Келлиман. Срежиссировала первый сезон Кари Скогланд («Викинги») по сценарию соавтора киносерии «Джон Уик» Малкольма Спеллмана.

Герои и злодеи на свежем баннере сериала: