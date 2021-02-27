Шоураннер «Сорвиголовы» готовит сериал о Леди Джей из вселенной «G.I. Joe: Бросок кобры»

Стриминговый сервис Amazon совместно с Paramount Television, Entertainment One и Skydence TV готовит многосерийный экшен в рамках франчайза «G.I. Joe: Бросок кобры». Первый игровой сериал на основе известной линии игрушек Hasbro будет посвящён Леди Джей.

Экранное воплощение игрушечной вселенной насчитывает две полнометражки 2009 и 2013 года. В этом году к выходу в прокат готовится приквел кинодилогии — фантастический экшен «Снейк Айз».

Крутую оперативницу Леди Джей во втором фильме воплотила Эдрианн Палики и теоретически актриса могла бы вернуться к роли в сольном сериале, за который на правах сценариста и шоураннера отвечает Эрик Олесон («Карнивал Роу», третий сезон «Сорвиголовы»). Он также числится исполнительным продюсером проекта совместно с продюсером фильмов Лоренцо ди Бонавентурой