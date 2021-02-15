Комедийный ужастик «Искатели истины» Саймона Пегга и Ника Фроста закрылся на первом сезоне

Многосерийная хоррор-комедия «Искатели истины» Саймона Пегга и Ника Фроста осталась без второго сезона. Печальную новость сообщил в своём инстаграме Фрост — исполнитель одной из главных ролей и сопродюсер проекта. Он не стал вдаваться в подробности, а потому причина закрытия неизвестна, но факт остаётся фактом: Amazon попрощался с сериалом.

Первый сезон рассказывал историю о команде исследователей паранормальщины из Великобритании. При помощи самодельных приборов для обнаружения потусторонних сущностей охотники за привидениями наведываются в храмы, подземные бункеры и заброшенные лечебницы, а после делятся видеоотчётами о своих экспедициях в сети. Чем дальше, тем опаснее становятся их исследования, а вскоре герои и вовсе обнаруживают масштабный заговор, угрожающий всему человечеству.

В сериале также снимались Майкл Макдауэлл, Эмма Дарси, Самсон Каё и Джулиан Бэррэтт. Фрост, Пегг и Майлз Кетли выступили создателями проекта.