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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Дело не в политике» — глава Disney прокомментировал увольнение Джины Карано из «Мандалорца»

Ситуация с Джиной Карано до сих пор будоражит общественность и привлекает внимание, причём настолько, что нынешнего главу Disney попросили прокомментировать произошедшее на ежегодном собрании акционеров.

Как известно, со звездой «Мандалорца» Disney поспешно распрощалась после поста в соцсетях, где Карано приравняла нынешнюю травлю американцев на почве политических взглядов к травле евреев в годы Второй мировой.

Почему-то избегая называть имена и заострять внимание на конкретной ситуации, Чапек заявил, что дело вовсе не в политических взглядах, мол, Disney не относит себя ни к левым, ни к правым, а придерживается «универсальных ценностей: уважения ко всем, нравственности, честности и инклюзивности».

Мы стремимся создавать контент, отражающий богатое разнообразие мира, в котором мы живём. И я считаю, что в это мире мы все должны жить в гармонии и согласии друг с другом.

 
Боб Чапек, до слёз

Кажется, ни в чём душой не покривил. Политически нейтральнейшая студия распрощалась с поправшей «универсальные ценности» Карано и, надо полагать, продолжает жить в гармонии и согласии с миром и собой.

Комментарии (2)

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