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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Она вернётся и всех уравняет — канал CBS продлил на второй сезон сериал «Великий уравнитель» с Куин Латифой

Напросились. Телеканал CBS пообещал, что во всех смыслах смертоносная Робин в исполнении Куин Латифы вернётся спасать униженных и оскорблённых во втором сезоне «Великого уравнителя».

Впрочем, канал продлил сериал не из вредности — у «Великого уравнителя» и впрямь высокие рейтинги. Каждая новая серия процедурала собирает свыше 14,6 млн просмотров. Средний рейтинговый показатель в ключевом демо «18–49 лет» составляет 2,8.

Криминальная экшен-драма — «усовершенствованный вариант» сериала 80-х — рассказывает о бывшем агенте ЦРУ Робин Макколл (Латифа), которая благодаря своему внушительному жизненному и профессиональному опыту помогает в беде всем, кого не в состоянии защитить несовершенная система.

За сценарий отвечают шоураннеры проекта Эндрю У. Марлоу («Касл») и Терри Миллер («Дубль два»). Латифа числится в команде исполнительных продюсеров.

Теги
Великий уравнитель
Комментарии (4)

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