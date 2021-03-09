Она вернётся и всех уравняет — канал CBS продлил на второй сезон сериал «Великий уравнитель» с Куин Латифой

Напросились. Телеканал CBS пообещал, что во всех смыслах смертоносная Робин в исполнении Куин Латифы вернётся спасать униженных и оскорблённых во втором сезоне «Великого уравнителя».

Впрочем, канал продлил сериал не из вредности — у «Великого уравнителя» и впрямь высокие рейтинги. Каждая новая серия процедурала собирает свыше 14,6 млн просмотров. Средний рейтинговый показатель в ключевом демо «18–49 лет» составляет 2,8.

Криминальная экшен-драма — «усовершенствованный вариант» сериала 80-х — рассказывает о бывшем агенте ЦРУ Робин Макколл (Латифа), которая благодаря своему внушительному жизненному и профессиональному опыту помогает в беде всем, кого не в состоянии защитить несовершенная система.

За сценарий отвечают шоураннеры проекта Эндрю У. Марлоу («Касл») и Терри Миллер («Дубль два»). Латифа числится в команде исполнительных продюсеров.