Андрей Бурковский виртуозно знакомится с дамой в отрывке психологического триллера «Медиатор»

Верный способ запомниться женщине навсегда — креативно подойти к вашему знакомству. Стриминговый сервис START выкатил отрывок из психологического триллера «Медиатор» с Андреем Бурковским в главной роли. Заодно и дату выхода объявил — 16 апреля.

Андрей Павлов (Бурковский) — переговорщик-профессионал, благодаря умению убеждать спасающий человеческие жизни. Он настолько хорошо разбирается в людях, что давно никому не верит, даже себе. Но это не мешает главному герою крупно зарабатывать — Павлов помогает богачам улаживать проблемы в любых переговорах.

За сценарий отвечает Анна Козлова, за режиссуру — Артём Аксененко. В сериале также снимаются Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова, Дарья Мельник, Даниил Воробьёв, Марьяна Спивак, Антон Кузнецов и другие.