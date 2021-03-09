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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Андрей Бурковский виртуозно знакомится с дамой в отрывке психологического триллера «Медиатор»

Верный способ запомниться женщине навсегда — креативно подойти к вашему знакомству. Стриминговый сервис START выкатил отрывок из психологического триллера «Медиатор» с Андреем Бурковским в главной роли. Заодно и дату выхода объявил — 16 апреля.

Андрей Павлов (Бурковский) — переговорщик-профессионал, благодаря умению убеждать спасающий человеческие жизни. Он настолько хорошо разбирается в людях, что давно никому не верит, даже себе. Но это не мешает главному герою крупно зарабатывать — Павлов помогает богачам улаживать проблемы в любых переговорах.

За сценарий отвечает Анна Козлова, за режиссуру — Артём Аксененко. В сериале также снимаются Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова, Дарья Мельник, Даниил Воробьёв, Марьяна Спивак, Антон Кузнецов и другие.

Теги
ВидеоМедиатор
Комментарии (2)

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