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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Ребут «Сумеречной зоны» от Джордана Пила закрылся на втором сезоне

Бывший стриминговый сервис CBS All Access, после ребрендинга получивший название Paramount+, попрощался с возрождённой было «Сумеречной зоной» после второго сезона. Глава программного отдела Джули Макнамара похвалила создателей ребута Джордана Пила и Саймона Кинберга за осовремененную версию телевизионной классики Рода Стерлинга, но этим и ограничилась.

Позже Monkeypaw Пила и Genre Films Кинберга опубликовали совместное заявление, из которого следует, что авторы и рассчитывали не более чем на 20 эпизодов, в которых они рассказали всё, что хотели рассказать. В довесок руководство видеосервиса получило свою долю дежурных благодарностей.

Во втором сезоне антологии о разных измерениях снялись Морена Баккарин, Джоэл Макхэйл, Гиллиан Джейкобс, Кристофер Мелони, Джимми Симпсон, Тофер Грейс, Томас Леннон, Натали Мартинес, Гретчен Мол и Дэймон Уайанс-младший.

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