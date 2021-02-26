 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Хищник против Гендерных Стереотипов. Это будет пострашнее схватки с Чужими Дэниэлу Рэдклиффу стыдно за свою игру в «Гарри Поттере» Сальма Хайек рассказала о травмирующих съёмках сцены секса с Антонио Бандерасом в «Отчаянном» «ВандаВижн» — обсуждаем седьмой эпизод Что предлагает Paramount+? Более быстрый релиз «Миссии невыполнима 7» и «Тихого места 2». Ещё эксклюзивное «Паранормальное явление»
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
АНИМЕ
106
 
Первоисточник: www.netflix.com Прямая ссылка на новость:

«DOTA: Кровь дракона» — новые подробности аниме от Netflix, Valve и создателей «Легенды о Корре»

Стали известны новые подробности аниме-сериала «DOTA: Кровь дракона» (DOTA: Dragon's Blood), основанного на игре DOTA 2 от Valve. Первый сезон аниме из восьми эпизодов выйдет на цифровой платформе Netflix 25 марта с русскими дубляжом и субтитрами.

В «DOTA: Кровь дракона» будет 24 эпизода. Похоже, аниме будет состоять из трёх восьмисерийных сезонов или «книг». Американская киноассоциация присвоила сериалу рейтинг R.

Официальный синопсис аниме от стримингового сервиса:

После встречи с драконом и отправившейся на задание принцессой драконий рыцарь впутывается в события более масштабные, чем он мог себе представить.

Цитата из пресс-релиза

Над сериалом работают южнокорейская Studio MIR («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник») и исполнительные продюсеры Эшли Эдвард Миллер («Тор», «Люди Икс: Первый класс», «Терминатор: Битва за будущее», «Чёрные паруса») и Ки Хьюн Рю («Легенда о Корре», «Вольтрон: Легендарный защитник»). Миллер также является шоураннером аниме.

Темы
 
DOTA: Кровь дракона (DOTA: Dragon's Blood)
Комментарии

Ещё на эту тему

8Netflix опубликовал трейлер аниме «Тихоокеанский рубеж: Тёмная зона» 1«DOTA: Кровь дракона» — тизер-трейлер с русскими субтитрами аниме от Netflix, Valve и создателей «Легенды о Корре» 7«DOTA: Кровь дракона» — тизер с русскими субтитрами аниме от Netflix, Valve и создателей «Легенды о Корре» 1Wakanim выпустит в России фильм «Судьба: Ночь Схватки — Прикосновение Небес III: Весенняя песня» 7Победители Anime Awards 2021 от Crunchyroll 2Манга «Наруто» Масащи Кищимото начала выходить на русском языке +Тираж двух томов манги «Кайдзю № 8» превысил 1 млн копий +«Бэлль» — тизер нового фильма от режиссёра аниме «Девочка, покорившая время» и «Мирай из будущего»

Тоже интересно

15Первый кадр «Аквамена: Короля Атлантиды» подчёркивает выдающиеся черты царевны Меры и её мужа 15Уволенная Джина Карано высказалась о бывшем коллеге по «Мандалорцу» Педро Паскале 14Мужская мечта: Эмма Стоун сыграет одержимую сексом женщину с мозгами ребёнка 19Как вызвать дьявола — системные требования Diablo II: Resurrected 26Первая серия «Великого уравнителя» с Куин Латифой собрала более 20 млн просмотров

Далее на КГ

0
Последняя глава манги «Боруто: Новое поколение Наруто» стала одной из самых обсуждаемых
 3
Трейлер «Мортал Комбат» установил рекорд по просмотрам
 0
Обсуждение новостей от Sony: презентации State of Play, портов на PC, роспуска Japan Studio и прочего
 0
Очередная экранизация рассказа Джорджа Мартина: Дэйв Батиста влился в творческую семью Пола Андерсона и Миллы Йовович
 0
Война продолжается в тизере четвёртого сезона «Рассказа служанки»
 5
Sony распускает Japan Studio?
 0
«Майор Гром: Чумной Доктор» обзавёлся свежими постерами и новым роликом о создании фильма
 7
Не время для драконов — из Dragon Age 4 убирают многопользовательский режим
 2
Bungie против ведьм! Дополнение Destiny 2: Witch Queen не выйдет в 2021 году
 1
Silent Hill встречает Outlast в трейлере хоррора Dark Moonlight
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Связи решают: Кэт Деннингс рассказала, как получила расширенную роль в «Торе»
 
Игры Кровь стынет в жилах — топ-25 самых страшных игр прошедшего поколения
 
Кино Разбор трейлера «Лига Справедливости Зака Снайдера»
 
Кино «Мы не должны быть мужиками с сиськами» — Эванджелин Лилли не одобряет всех этих сильных женских персонажей
 
Кино Дарксайд атакует в свежем тизере «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 
Кино «Человек-паук 3» станет последним фильмом для Тома Холланда в роли Питера Паркера
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в феврале

28 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в марте

1 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
2 Вт21:45ЕВА (трансляция)
3 СрНоль кадров в секунду
7 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Ноль кадров в секунду – 357: Короткая память
 
9ЕВА
 
 
0Телеовощи – 380: Облегчённая версия
 
3Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru