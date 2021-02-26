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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джереми Реннер сыграет мэра в новой криминальной драме Тейлора Шеридана

Коллеги по триллеру «Ветреная река» Джереми Реннер и Тейлор Шеридан вновь поработают вместе. Реннер сыграет главную роль в очередном сериале Шеридана для потокового сервиса Paramount+. Помимо «Йеллоустоуна» и его приквела «Йеллоустоун: 1883», шоураннер готовит многосерийную драму «Мэр Кингстауна», а её исполнительным продюсером выступит Антуан Фукуа («Тренировочный день»).

Сериал, затрагивающий темы систематического расизма, коррупции и неравенства, поведает о влиятельном семействе Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самым прибыльным считается тюремный бизнес. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в городе, где нет ни того, ни другого.

Джереми Реннер сыграет Майка Макласки — мэра Кингстауна.

Шеридан и Реннер также помогут Фукуа с обязанностями исполнительного продюсера. Производством займутся MTV Entertainment Studios, Bosque Ranch Productions и 101 Studios.

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