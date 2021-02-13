Многосерийный ребут «Правдивой лжи» от Джеймса Кэмерона приземлился на канале CBS

Несколько лет пребывавший в разработке многосерийный ребут культового комедийного боевика Джеймса Кэмерона «Правдивая ложь» наконец-то отыскал себе пристанище. Телеканал CBS заказал съёмки пилотного эпизода, который срежиссирует, как и предполагалось, Макджи («Значит, война»). Он также значится в продюсерах потенциального проекта совместно с Кэмероном и Мэттом Никсом («Чёрная метка»).

Никс написал сценарий пилотной серии, которая рассказывает о домохозяйке, совершившей шокирующее открытие, — её муж-тихоня, работающий компьютерным консультантом, на самом деле матёрый международный шпион. Это открытие и втягивает героиню в мир опасностей и приключений, когда ей предлагают поработать на пару с супругом, чтобы спасти мир и, возможно, свою семейную жизнь.

Полнометражная экшен-комедия 1994 года с Арнольдом Шварценеггером и Джейми Ли Кёртис в главных ролях повествует о супругах, пытающихся спасти семейную жизнь, когда обнаруживается, что один из них секретный агент. Фильм в своё время отлично зарекомендовал себя в прокате и давно стал классикой 90-х.