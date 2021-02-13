Юэль Киннаман и компания рассказывают о втором сезоне космодрамы «Для всего человечества» (видео)

Потоковый сервис Apple TV+ выпустил ролик о создании второго сезона фантастической драмы «Для всего человечества». Актёры и создатели сериала обещают, что продолжение доставит зрителям ещё большее удовольствие от просмотра, чем первый. Премьера второго сезона состоится 19 февраля.

Сериал Рональда Д. Мура («Звёздный крейсер „Галактика“») рассказывает об альтернативной реальности, где международное соперничество в освоении космоса продолжается и усиливается. Во втором сезоне бравые, миролюбивые американцы дадут бой злобным советским захватчикам лунных просторов.

В сериале снимаются Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур и другие.