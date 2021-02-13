The CW отказался от сериала «Чудо-девушка» о супергероине-латиноамериканке

В прошлом ноябре телеканал The CW совместно с великим архитектором телевселенной DC Грегом Берланти запланировал супергеройский сериал «Чудо-девушка» с супергероиней-латиноамериканкой. А нынче сценарист пилота Дэйлин Родригес («Королева юга») сообщила в своих соцсетях, что проект прикрыли. Причины этого решения не раскрываются.

Сериал должен был поведать о латиноамериканке Яре Флор, родившейся от союза женщины-амазонки и бразильского речного бога. Юной обладательнице невероятных способностей предстояло воевать с силами зла, стремящимися разрушить наш мир. В будущем именно к Яре Флор переходит звание Чудо-женщины.

Родригес должна была войти в команду исполнительных продюсеров проекта вместе с Берланти, Сарой Шехтер и Дэвидом Мэдденом. Производством собирались заняться Berlanti Productions и Warner Bros. Television.