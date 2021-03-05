Режиссёр Мэтт Шекман рассказал о втором сезоне «ВандаВижн»

Несколько месяцев назад глава Marvel Studios Кевин Файги с традиционной уклончивостью ответил на вопрос, стоит ли ждать первому сериалу MCU продления на второй сезон. Файги резонно отметил, что часть сериалов предполагает продолжение, часть служит своеобразным мостиком между событиями фильмов и других сериалов. В общем, сложная система, чья составляющие тесно взаимодействуют и имеют потенциал видоизменяться.

Другими словами, рано нам ещё знать, какое будущее ждёт «ВандаВижн», но в отсутствие официальных новостей о продлении вплотную подошедший к завершению проект остаётся в формате мини-сериала. Этим выводам вторит комментарий режиссёра «ВандаВижн» Мэтта Шекмана.

Мне нравится работать в Marvel. Это лучшее место в мире. Они замечательно относятся к режиссёрам, и я бесподобно провёл время, работая над этим сериалом. У нас нет совершенно никаких планов на второй сезон, но ситуация, конечно, может измениться. Всё упирается в сюжет. Мы предельно сосредоточились на том, чтобы рассказать историю на девять эпизодов с завершением, которое, надеемся, не только порадует, но и удивит зрителей. Мэтт Шекман, не прочь остаться в Marvel

Как бы в итоге ни сложилась судьба «ВандаВижн», одного персонажа из сериала поклонники наверняка увидят снова — давно не секрет, что Алая ведьма в исполнении Элизабет Олсен появится в сиквеле «Доктора Стрэнджа».