Баки Барнс и Сэм Уилсон спорят и спорят в первых отрывках «Сокола и Зимнего солдата»

Как и ожидалось, промо-материалы к «Соколу и Зимнему солдату» продолжают сыпаться на зрителей как из рога изобилия. Вдруг забудете, что до премьеры второго сериала Marvel Studios остаётся меньше недели.
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На этот раз студия расщедрилась сразу на два минутных отрывка из фантастического боевика. Видеоматериалы продолжают упирать на один из основных элементов повествования — постоянные препирательства главных героев в исполнении Себастиана Стэна и Энтони Маки.
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Первый эпизод приключенческого экшена об очередной миссии по спасению мира марвеловскими супергероями выходит на Disney+ 19 марта.
А журнал Empire подогнал две эксклюзивные обложки с Баки Барнсом и Сэмом Уилсоном:
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