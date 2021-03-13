Баки Барнс и Сэм Уилсон спорят и спорят в первых отрывках «Сокола и Зимнего солдата»

Как и ожидалось, промо-материалы к «Соколу и Зимнему солдату» продолжают сыпаться на зрителей как из рога изобилия. Вдруг забудете, что до премьеры второго сериала Marvel Studios остаётся меньше недели.

На этот раз студия расщедрилась сразу на два минутных отрывка из фантастического боевика. Видеоматериалы продолжают упирать на один из основных элементов повествования — постоянные препирательства главных героев в исполнении Себастиана Стэна и Энтони Маки.

Первый эпизод приключенческого экшена об очередной миссии по спасению мира марвеловскими супергероями выходит на Disney+ 19 марта.

А журнал Empire подогнал две эксклюзивные обложки с Баки Барнсом и Сэмом Уилсоном: