 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«ВандаВижн» — обсуждаем финальный эпизод Безумный Уильям Дефо в роли Бёртоновского Джокера Нет жестокому обращению с женщинами: приквел «Игры престолов» не повторит ошибок оригинала По стопам Киану Ривза — Ана Де Армас тренируется с оружием для роли в экшен-триллере «Серый человек» По мнению Сигурни Уивер, «Чужие» — самый благоприятный фильм серии для Эллен Рипли
3
СЕРИАЛЫ
269
 
Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:

Баки Барнс и Сэм Уилсон спорят и спорят в первых отрывках «Сокола и Зимнего солдата»

Как и ожидалось, промо-материалы к «Соколу и Зимнему солдату» продолжают сыпаться на зрителей как из рога изобилия. Вдруг забудете, что до премьеры второго сериала Marvel Studios остаётся меньше недели.

На этот раз студия расщедрилась сразу на два минутных отрывка из фантастического боевика. Видеоматериалы продолжают упирать на один из основных элементов повествования — постоянные препирательства главных героев в исполнении Себастиана Стэна и Энтони Маки.

Первый эпизод приключенческого экшена об очередной миссии по спасению мира марвеловскими супергероями выходит на Disney+ 19 марта.

А журнал Empire подогнал две эксклюзивные обложки с Баки Барнсом и Сэмом Уилсоном:

Промо-арт сериала «Сокол и Зимний солдат» Промо-арт сериала «Сокол и Зимний солдат»
Теги
ВидеоСокол и Зимний солдат
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

4Баки Барнс и Сэм Уилсон спорят о волшебниках в свежем тизере «Сокола и Зимнего солдата» 3Баки Барнс, Сэм Уилсон, Шэрон Картер и барон Земо на свежих постерах «Сокола и Зимнего солдата» 3Просто коллеги Баки Барнс и Сэм Уилсон спасают мир в свежем тизере «Сокола и Зимнего солдата»

Тоже интересно

27«Матрица 4»: Нил Патрик Харрис потрясён, как душевно Лана Вачовски сняла новую часть серии 26«Мортал Комбат» и фанатский трейлер, положенный на «правильную» музыку 44«Дело не в политике» — глава Disney прокомментировал увольнение Джины Карано из «Мандалорца» 14Сальма Хайек рассказала о травмирующих съёмках сцены секса с Антонио Бандерасом в «Отчаянном» 140Слишком хорошо, чтобы быть правдой — вышел первый трейлер «Мортал Комбат»

Далее на КГ

3
Трейлер «Бэтмена против Супермена» представляет супергеройский эпик Зака Снайдера в формате 4K
 5
Актриса из «Гарри Поттера» подвергалась травле на расовой почве, но её уговорили молчать
 0
КГ играет: VenusBlood Frontier, часть 12
 7
«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном — всё! Съёмки фильма закончились и до премьеры остался год
 49
«Аватар» Джеймса Кэмерона отобрал у «Мстителей: Финала» звание самого кассового фильма в истории
 22
Зак Снайдер признал «Лигу справедливости» Джосса Уидона каноном DC
 4
Мишель Йео и Лоренс Фишбёрн попали в школу колдовства и чародейства на руководящие посты
 2
Тревор Ноа сыграет психоаналитика президента в ремейке культовой сатирической комедии
 4
Флэш Эзры Миллера лишился отца, но обрёл мать. Её сыграет испанка Марибель Верду
 10
Макджи снимает очередное кино для Netflix — экранизацию комикса про загадочную женщину
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Первый кадр «Аквамена: Короля Атлантиды» подчёркивает выдающиеся черты царевны Меры и её мужа
 
Уволенная Джина Карано высказалась о бывшем коллеге по «Мандалорцу» Педро Паскале
 
Третий сезон «Пацанов» анонсирует премьеру супергеройского эпика о «Семёрке»
 
Игры Трейлер Subnautica: Below Zero с датой релиза на консолях
 
«ВандаВижн» — обсуждаем финальный эпизод
 
Кино Дэниэлу Рэдклиффу стыдно за свою игру в «Гарри Поттере»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в марте

14 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
15 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
16 Вт21:45ЕВА (трансляция)
17 СрНоль кадров в секунду
21 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 453: «Райя и последний дракон» и «Поездка в Америку 2»
 
27Ноль кадров в секунду – 359: Картами по щам
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6ЕВА – 415: Милый мазохизм
 
7Телеовощи – 382: Джедайский Тиндер
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru