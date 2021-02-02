Викторианские леди ударились в экшен в тизере фантастического сериала «Неверс» Джосса Уидона

Кабельный канал HBO опубликовал первый тизер-трейлер фантастического экшена «Неверс» Джосса Уидона, пусть и выбывшего из проекта, но успевшего снять первый сезон сериала, который, как и обещалось, расскажет о невероятных супергероинях викторианской Англии. Точную дату выхода пока не сообщают, зато известно, что состоится премьера в апреле.

В центре истории — команда крутых леди, бросающих вызов закоснелым устоям викторианской эпохи. У каждой героини — набор уникальных способностей, а объединяют дам борьба против целой орды кровожадных неумолимых врагов и сверхважная миссия, которая может изменить мир.

Шоураннером проекат с недавнего времени значится Филиппа Гослетт («Мария Магдалина», «Как разговаривать с девушками на вечеринках»). В актёрском составе значатся Лора Доннелли, Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Том Райли, Энн Скелли, Бен Чаплин, Пип Торренс, Ник Фрост, Элинор Томлинсон, Закари Момо, Эми Мэнсон, Рошель Нил и Дэнис О’Хэр.