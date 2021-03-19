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Первоисточник: www.tvinsider.com Прямая ссылка на новость:

Проповедник Дэниэл Рэдклифф молится о чуде в промо третьего сезона «Чудотворцы»

Howdy! На связи третий сезон «Чудотворцев», обещающий в скором времени добраться до телеэкранов. А пока в качестве аперитива угоститесь первым промо-роликом комедийной антологии с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми в главных ролях.

События свежего 10-серийного сезона развернутся в 1844 году. Рэдклифф играет идеалиста-проповедника из маленького городка, объединившего усилия с разыскиваемым преступником (Бушеми) и свободолюбивой женщиной из прерий (Джеральдин Висванатхан), чтобы возглавить обоз, следующий по Орегонской тропе. И путь их будет полон опасностей и невероятных открытий. Каран Сони из основного актёрского состава также вернётся в третьем сезоне, но кого будет играть, не сообщают.

Шоураннерами выступают Дэн Мирк и Роберт Пэдник. Создателем проекта числится Саймон Рич. Сериал выходит на кабельном канале TBS.

Теги
ВидеоЧудотворцыДэниэл рэдклиффПромоСтив бушеми
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